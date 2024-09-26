Pakistan’da karakolda patlama: 2 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pakistan’da karakolda patlama: 2 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralı

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletindeki karakolda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swabi şehrinde bulunan bir karakolda patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, patlamada, 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

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Yetkililer, patlamanın teröristlerden ele geçirilen patlayıcıların muhafaza edildiği depoda meydana geldiğini aktararak, patlamanın karakolda büyük hasara neden olduğunu açıkladı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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