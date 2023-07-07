Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Pakistan'da dünden bu yana devam eden muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan'ın Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Muson yağmurlarının etkili olduğu Lahor’da bir evin çatısının çökmesi sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Lahor genelinde şiddetli yağmurların yol açtığı kazalarda da 3 kişi öldü.

Yetkililer, Jhelum ve Chenbad nehirlerinin taşabileceği konusunda halka uyarıda bulundu.

Ülkede dünden bu yana devam eden muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Dün, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletinde muson yağmurları nedeniyle 10 kişi ölmüştü.

Her yıl haziran-eylül döneminde meydana gelen muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

(AA)

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