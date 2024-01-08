Pakistan’da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü

Pakistan’ın kuzeyindeki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Bajaur bölgesinde polislerin olduğu araca bombalı saldırı düzenlendi. Polis olayda en az 6 polisin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bajaur Bölge Polisi Kashif Zulfikar, “Çocuk felci aşılama personeline eşlik etmekle görevli bir polis ekibini taşıyan araca yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba patlatılması suretiyle saldırı gerçekleştirildi” dedi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyleyen polis, 5 polisin hayati tehlikesinin devam ettiğini ifade etti.

Söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.