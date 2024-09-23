Pakistan’da Rus diplomata silahlı saldırı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pakistan’da Rus diplomata silahlı saldırı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Pakistan’ı ziyaret eden Rus Büyükelçisi Albert Khorev'in içinde bulunduğu konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, olayda çok sayıda ölü ve yaralı polis memurunun olduğu bildirildi.

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Swat Vadisi’ni ziyaret gerçekleştiren Rus Büyükelçi Albert Khorev'in araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Polis memuru Zahidullah Khan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, diplomatların Swat Vadisi’nin turizm potansiyelini göstermek üzere yerel ticaret odasının daveti üzerine bölgeyi ziyaret ettiğini ifade ederek, “Konvoya öncülük eden ekip, yol kenarına yerleştirilen bir bombanın hedefi oldu” dedi.

Konvoyun Malam Jabba adlı kayak merkezine gittiği sırada saldırıya uğradığını açıklayan yetkililer, diplomatların saldırıdan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

Kimliği açıklanmayan üst düzey bir güvenlik görevlisi ise, bombalı saldırının ardından asker ve polislerin bölgeyi kordon altına aldığını belirterek, bölgede operasyon başlatıldığını ve sokağa çıkma yasağı uygulandığını belirtti.

Saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 4 polis ise yaralandı.

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