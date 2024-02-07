Pakistan'da seçim ofisine bombalı saldırı

Kaynak: AA
Pakistan'da seçim ofisine bombalı saldırı
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar’ın ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Geo News televizyonundan yayınlanan habere göre, Pakistan'ın Belucistan’ın Pişin bölgesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar’ın ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendi.

Gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 12 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi yaralandı.

Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar’ın ofisinde olmadığı belirtildi.

Bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehan Zeb Han’a, silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Rehan Zeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Belucistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi (ANP) üyesi bir siyasetçi, Seçim Komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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