Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi

Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.

Saldırıya uğrayan Khan: “Yahudi ajanı” dedi

Express News adlı kanalda yayınlanan programda, birbirlerine sert sözler sarf eden ikiliden Marwat, aniden ayağa kalkarak Khan’a saldırdı. Birbirine giren ikili, stüdyodaki personel tarafından zorlukla ayrıldı. Marwat, kavganın ardından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a hakaret ettiği ve ona “Yahudi ajanı” dediği için Khan’a tokat attığını söyledi.

Siyasi gerilim yüksek

Pakistan’da son dönemde siyasi gerilim yüksek seviyede. PTI ve PML-N arasında iktidar mücadelesi yaşanıyor. PTI lideri İmran Han, 2018 yılında yapılan seçimleri kazanarak başbakan oldu. Ancak PML-N lideri Navaz Şerif, seçimlerin hileli olduğunu iddia ederek, Han’ın istifasını istiyor. Şerif, 2017 yılında Panama Belgeleri skandalı nedeniyle yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınmıştı.