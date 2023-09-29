Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi

Pakistan’da bir televizyon kanalında canlı yayına katılan iki siyasetçi, aralarında çıkan tartışma sonucu kavgaya tutuştu.

KAYNAK: İHA
Pakistan’da senatör ile avukat canlı yayında birbirine girdi

Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.

Saldırıya uğrayan Khan: “Yahudi ajanı” dedi

Express News adlı kanalda yayınlanan programda, birbirlerine sert sözler sarf eden ikiliden Marwat, aniden ayağa kalkarak Khan’a saldırdı. Birbirine giren ikili, stüdyodaki personel tarafından zorlukla ayrıldı. Marwat, kavganın ardından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a hakaret ettiği ve ona “Yahudi ajanı” dediği için Khan’a tokat attığını söyledi.

Siyasi gerilim yüksek

Pakistan’da son dönemde siyasi gerilim yüksek seviyede. PTI ve PML-N arasında iktidar mücadelesi yaşanıyor. PTI lideri İmran Han, 2018 yılında yapılan seçimleri kazanarak başbakan oldu. Ancak PML-N lideri Navaz Şerif, seçimlerin hileli olduğunu iddia ederek, Han’ın istifasını istiyor. Şerif, 2017 yılında Panama Belgeleri skandalı nedeniyle yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınmıştı.

Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Milletvekili maaşına burun kıvıran AKP’li Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı ortaya çıktı Güncel
Milletvekili maaşına burun kıvıran AKP’li Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı ortaya çıktı
Ganire Paşayeva'nın, Türkiye'den Azerbaycan'a giden iki gençle olan konuşması: "Bir milletin iki devletiyiz. Öz vatanınıza hoş geldiniz" Güncel
Ganire Paşayeva'nın, Türkiye'den Azerbaycan'a giden iki gençle olan konuşması: "Bir milletin iki devletiyiz. Öz vatanınıza hoş geldiniz"
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama Güncel
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama Güncel
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması Dünya
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı Güncel
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı Magazin
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı