Pakistan’da yıllık enflasyon oranı açıklandı

Pakistan’da enflasyon oranı Ocak 2025’te yüzde 2,4 seviyesine inerek Aralık 2024’teki yüzde 4,1’lik orandan önemli ölçüde düştü. Bu, Ekim 2015’ten bu yana kaydedilen en düşük enflasyon oranı olarak dikkat çekiyor. Enflasyondaki bu gerilemenin temel nedenleri arasında konut ve kamu hizmetleri (yüzde 1,5, Aralık 2024’te yüzde 3,4), iletişim (yüzde 0,1, Aralık 2024’te yüzde 12,2), restoran ve otel (yüzde 7,6, Aralık 2024’te yüzde 7,9) ile çeşitli mal ve hizmetlerin (yüzde 11,9, Aralık 2024’te yüzde 12,1) fiyatlarındaki yavaşlama yer aldı.

Hollanda’da enflasyon yüzde 3,3’e geriledi

Öte yandan, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında da önemli bir düşüş görüldü. Aralık 2024’te yüzde 0,3 artış gösteren bu kalem, Ocak 2025’te yüzde 3,1 oranında geriledi. Ulaşım maliyetleri ise yeniden yükselişe geçti ve Aralık 2024’teki yüzde -2,5’lik düşüşten sonra Ocak ayında yüzde 0,7 oranında arttı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, tüketici fiyatları Ocak 2025’te yüzde 0,2 oranında yükseldi. Bu oran, Aralık 2024’te kaydedilen yüzde 0,1’lik artışın biraz üzerinde yer aldı.

Endonezya enflasyonu son 25 yılın en düşük seviyesinde

Pakistan İstatistik Bürosu’nun verilerine göre, ülkede enflasyon oranındaki düşüş, küresel enerji fiyatlarındaki istikrar, yerel para biriminin güçlenmesi ve hükümetin aldığı ekonomik tedbirler sayesinde gerçekleşti. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda enflasyonun bu seviyelerde seyretmeye devam edip etmeyeceğini, küresel ekonomik gelişmelerin belirleyeceğini belirtiyor.