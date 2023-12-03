Pakistan’da yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü

Pakistan'ın Baltistan eyaletinde silahla ateş açılan yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak kamyonla çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Pakistan’da yolcu otobüsüne saldırı: 8 ölü

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletine bağlı Chilas şehrinde yolcu otobüsüne ateş açıldı. Saldırının ardından kontrolden çıkan yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle kamyon alev aldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı.

Yetkililer, “korkakça gerçekleştirilen eylemde” 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini ve Özel Koruma Birimi’nden bir personelin de yaralandığını açıkladı.

Diamer Emniyet Müdürü Sardar Shehryar, olay yerine ulaşan polislerin ölü ve yaralıları hastaneye naklettiğini belirtirken, yanan kamyonun şoförünün de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Gilgit-Baltistan İçişleri Bakanı Shams Lone ise otobüse yapılan saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirirken, saldırganların adalete teslim edileceği sözünü verdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Tehreek-e-Taliban Pakistan’ın (TTP), geçtiğimiz yıl Pakistan hükümeti ile yapılan ateşkesin sona ermesinin ardından özellikle Hayber Pakhtunkhwa ve Belucistan'da terör faaliyetlerini artırdığı biliniyor.

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü Dünya
Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü
İzmir'in korkulu rüyası 'hayalet nişancı' yakalandı. İki ayda 5 kişi ve 2 köpeği vurmuştu Yaşam
İzmir'in korkulu rüyası 'hayalet nişancı' yakalandı. İki ayda 5 kişi ve 2 köpeği vurmuştu
İsrail ordusu açıkladı: Üst düzey komutan öldürüldü Dünya
İsrail ordusu açıkladı: Üst düzey komutan öldürüldü
Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Dünya
Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Fatih Terim, Türkiye'nin konuştuğu fon vurgununun ardından ilk kez görüntülendi Gündem
Fatih Terim, Türkiye'nin konuştuğu fon vurgununun ardından ilk kez görüntülendi
Bursa’da balkon zemin çöktü: 7'nci kattan düşen 1 kişi hayatını kaybetti Yaşam
Bursa’da balkon zemin çöktü: 7'nci kattan düşen 1 kişi hayatını kaybetti