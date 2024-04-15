Pakistan’daki sel ve yıldırımlarda 43 kişi öldü

Kaynak: İHA
Pakistan’daki sel ve yıldırımlarda 43 kişi öldü
Pakistan'da yaşanan olumsuz hava koşulları sonucunda meydana gelen seller ve düşen yıldırımlar ülkede büyük bir felakete yol açtı.

Son üç günde yaşanan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bu kayıpların 12'sinin Hayber Pakhtunhwa'da, 21'inin Pencap'ta ve 10'unun Belucistan'da olduğunu bildirdi.

Çok sayıda kentte evler ve caddeler sular altında kalırken, bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, Ulusal Afet Yönetim Otoritesi'ne tüm kentlerle koordinasyon sağlama talimatı verdi.

Şiddetli yağışların hafta boyunca Pakistan genelinde etkili olması bekleniyor.

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