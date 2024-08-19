Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 209'a çıktı

Pakistan'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor

Pakistan Meteoroloji Dairesi yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, ülkenin çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren muson yağmurlarının hafta boyunca devam etmesini beklediklerini belirtti.

Pencap Bölgesi Afet Yönetimi kurumu yetkilisi İrfan Ali, eyaletteki şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte 24 kişinin öldüğünü ve temmuzdan bu yana aşırı yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 209'a yükseldiğini kaydetti. Ulusal Afet Yönetimi kurumu yetkilileri, yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve toprak kayması meydana geldiğini, 2 bin 200'ü aşkın konutun zarar gördüğünü bildirdi. En çok can kaybının Pencap, Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde yaşandığını açıkladılar.

Heyelan ve ani su baskınları nedeniyle bazı yol ve köprülerin zarar gördüğünü, bunun da trafiği aksattığını belirten yetkililer, durumun normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Pakistan hükümeti, turistlere yağışlardan etkilenen bölgeleri ziyaret etmemeleri tavsiyesinde bulundu.