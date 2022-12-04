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Pakistan'dan Hindistan'a "Azad Cammu Keşmir" uyarısı

Pakistan’da geçen ay ordunun başına gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, Hint yetkililerin "Azad Cammu Keşmir'i geri alacağız" ifadelerine karşılık, "Herhangi bir tersliğe tüm gücümüzle karşı koyacağız." dedi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 19:49
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Pakistan'dan Hindistan'a "Azad Cammu Keşmir" uyarısı

Pakistan'dan Hindistan'a ''Azad Cammu Keşmir'' uyarısı
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Ulusal basındaki haberlere göre, General Munir, Hindistan ile Pakistan'ı birbirinden ayıran Keşmir Kontrol Hattı'na yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Hindistan tarafından Azad Cammu Keşmir’in geri alınacağına dair "sorumsuzca" açıklamalar yapıldığına işaret eden Munir, "Herhangi bir tersliğe tüm gücümüzle karşı koyacağız." diye konuştu.

Munir, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Cammu Keşmir halkına verilen sözlerin tutulması ve adaletin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

NDTV televizyonundaki habere göre, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Upendra Dwivedi, 22 Kasım’da yaptığı açıklamada, "Emir verildiği takdirde Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 28 Ekim’de benzer bir ifade kullanmış, Azad Cammu Keşmir’i geri almaya kararlı olduklarını söylemişti.

Azad Cammu Keşmir, Pakistan sınırları içerisinde yer alıyor.

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