Pakistan'dan Hindistan'a ''Azad Cammu Keşmir'' uyarısı

Ulusal basındaki haberlere göre, General Munir, Hindistan ile Pakistan'ı birbirinden ayıran Keşmir Kontrol Hattı'na yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Hindistan tarafından Azad Cammu Keşmir’in geri alınacağına dair "sorumsuzca" açıklamalar yapıldığına işaret eden Munir, "Herhangi bir tersliğe tüm gücümüzle karşı koyacağız." diye konuştu.

Munir, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Cammu Keşmir halkına verilen sözlerin tutulması ve adaletin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

NDTV televizyonundaki habere göre, Hindistan Kuzey Ordu Komutanı Korgeneral Upendra Dwivedi, 22 Kasım’da yaptığı açıklamada, "Emir verildiği takdirde Azad Cammu Keşmir’i geri almaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 28 Ekim’de benzer bir ifade kullanmış, Azad Cammu Keşmir’i geri almaya kararlı olduklarını söylemişti.

Azad Cammu Keşmir, Pakistan sınırları içerisinde yer alıyor.