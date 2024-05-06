Palandöken mayıs ayında beyaza büründü

Kaynak: İHA
Palandöken mayıs ayında beyaza büründü
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde, Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak kar yağışı, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Palandöken’i tamamen beyaza bürüyen kar yağışı ulaşım yollarını da zaman zaman olumsuz şekilde etkiledi.

Meteoroloji vatandaşları yağışlar konusunda uyarırken, “Erzurum ve Ardahan’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

aw197921-01-001.jpg

aw197921-02-001.jpg

aw197921-03-001.jpg

aw197921-04-001.jpg

aw197921-05-001.jpg

aw197921-06.jpg

Son Haberler
Demlik elmas gibi parlıyor. Kireç ve lekelerden eser kalmıyor! Formül çok kolay Keşfet
Demlik elmas gibi parlıyor. Kireç ve lekelerden eser kalmıyor! Formül çok kolay
DHA muhabiri vicdanını dinledi her şeyi itiraf etti. ‘Demirören'in şoförü haberi yayınlama dedi’ Gündem
DHA muhabiri vicdanını dinledi her şeyi itiraf etti. ‘Demirören'in şoförü haberi yayınlama dedi’
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'yi Çağlayan'a çağırdı: 'Yüreğin yetiyorsa çık karşıma' Spor
Ahmet Çakar Mehmet Büyükekşi'yi Çağlayan'a çağırdı: 'Yüreğin yetiyorsa çık karşıma'
Fatih Altaylı evinin önünde görünce dayanamadı. 'O kadar da değil' diyerek paylaştı Spor
Fatih Altaylı evinin önünde görünce dayanamadı. 'O kadar da değil' diyerek paylaştı
Erol Bulut bile dondu kaldı. Hayatının sürprizini yaşadı Spor
Erol Bulut bile dondu kaldı. Hayatının sürprizini yaşadı
Evi temizlik kokan komşularınızın asla paylaşmadığı 5 tüyo! İşin sırrı meğer çok kolaymış Keşfet
Evi temizlik kokan komşularınızın asla paylaşmadığı 5 tüyo! İşin sırrı meğer çok kolaymış
Makas atan maganda 2 aracın arasından çıkamadı. İstanbul’un göbeğinde yaşandı Gündem
Makas atan maganda 2 aracın arasından çıkamadı. İstanbul’un göbeğinde yaşandı