Palandöken mayıs ayında beyaza büründü

Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak kar yağışı, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Palandöken’i tamamen beyaza bürüyen kar yağışı ulaşım yollarını da zaman zaman olumsuz şekilde etkiledi.

Meteoroloji vatandaşları yağışlar konusunda uyarırken, “Erzurum ve Ardahan’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.