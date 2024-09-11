Palmiye Sitesi müteahhiti hakkında korkunç gerçek ‘5 binası daha yıkılmış'

Kahramanmaraş'ta yaşanan 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 151 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin görülen davada, müteahhit Ali Babaoğlu'nun savunması dikkat çekti.

Tutuklu Babaoğlu, "Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir" diyerek kendini savunurken binaların ilk saniyede yıkıldığını iddia etti. Babaoğlu, depremin enerji dalga boyunun 2,40 metre olduğunu belirterek, mevcut yönetmeliklerle de binaların kurtulma şansının bulunmadığını söyledi.

"273 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

Fakat, yapılan tahkikatlar neticesinde, Babaoğlu'nun Kahramanmaraş'ta farklı mahallelerde inşa ettiği 5 binanın daha yıkıldığı ve bu binalardaki 122 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33 ve diğer iki binada ise toplam 43 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Palmiye Sitesi ile birlikte, Ali Babaoğlu'nun inşaatlarının toplamda 273 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülüyor.

ŞORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Babaoğlu, 17 Mayıs'ta notere gidip vekalet vererek kendini savunmuştu. 23 Ağustos'ta İzmir'deki yazlığında Babaoğlu, yakalanmış ve tutuklanmıştı. 5 Eylül'de hakim karşısına çıkan Babaoğlu hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar ise sürüyor.