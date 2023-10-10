Pamuk tarlasında görüldüler jandarma alarma geçti

Aydın’ın Söke ilçesinde pamuk tarlası içerisine gizlenmiş 25 sığınmacı yakalanırken, organizatör olduğundan şüphelenilen bir şahıs gözaltına alındı.

Pamuk tarlasında görüldüler jandarma alarma geçti

İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışmalarına devam ediyor.

Tuzburgazı Mahallesi’nde pamuk tarlasına gizlenmiş vaziyette 25 sığınmacı yakalandı. Yapılan detaylı araştırma sonucu olayın planlayıcı ve organizatörü olduğu tespit edilen D.P isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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