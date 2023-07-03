Pamukkale Ekspresi'nde yangın paniği

Eskişehir-Denizli arasında sefer yapan Pamukkale Ekspresi'nde yangın çıktı. Jeneratörün bulunduğu vagondaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Pamukkale Ekspresi'nde yangın paniği

(AA) Denizli'de yolcu treninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir-Denizli arasında sefer yapan 240 yolcunun bulunduğu Pamukkale Ekspresi'nde jeneratörün bulunduğu vagon, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi yakınlarında yanmaya başladı.

Görevliler, yolcuları tahliye edip dumanların yükseldiği vagonu, lokomotif ve diğer vagonlardan ayırdı. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcular, sevk edilen otobüslerle kent merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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