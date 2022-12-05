﻿İşte panik atağı tetikleyen durumlar

Panik bozukluğunun nedenleri çoğunlukla belirsizdir, ancak panik atakların arka planında sinir sistemi uyarılarını ileten hormonlar miktarının azaldığı düşünülmektedir. Panik bozukluğu diğer anksiyete bozuklukları ile karıştırılmamalıdır, anksiyete ile panik bozukluğu arasındaki temel fark, anksiyete sürekli ve uzun süreli rahatsızlığa neden olabilirken, panik bozukluğun özelliği olan panik atak, beklenmedik bir şekilde ve aniden gelir.

Panik bozukluğu, bir kişinin tekrar tekrar panik atak geçirmesi veya bir sonraki olası panik ataktan sürekli olarak endişe duyması durumudur. Panik bozukluk, anksiyete ile ilişkili psikolojik bozukluklardan biridir ve ilişkili hastalıkları, hastaların büyük bir şok veya travma sonrası yaşadıkları yaygın anksiyete, çeşitli fobiler, obsesif-kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres sendromudur.

Panik bozukluğuna sıklıkla başka psikolojik sorunlar da eşlik eder. Panik bozukluğunun doğası gizemlidir. Panik bozukluğun süresi aylar hatta yıllar sürebilir. Panik bozukluğu ve sürekli anksiyete hastanın çalışma yeteneğini bozabileceği, günlük yaşamını rahatsız edici hale getirebileceği ve hastanın insan ilişkileri üzerinde zararlı bir etkisi olabileceği için daha ciddi vakalar tedavi edilmelidir.

İŞTE PANİK ATAK BELİRTİLERİ

Çok farklı panik atak belirtisi vardır ve belirtiler kişiden kiiye göre değişebilir. Panik atak belirtileri genel olarak şöyle:

Hızlı kalp atışı, bazen tehlikeli derecede yüksek kalp atış hızı,

Uzuvların, yüzün veya dilin uyuşması,

Bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı,

Nefes almada zorluk, nefes alma sorunları, boğulma hissi,

Açıklanamayan korku, korku hissi, ölüm korkusu, delirme korkusu, kontrolü kaybetme korkusu (istememesine rağmen aptalca şeyler yapmak, intihar vb.),

Sabit, zorlayıcı düşünceler (örneğin günlük sorunları büyütme),

Kaçma, yardım isteme arzusu,

Göğüs ağrısı,

Artan terleme,

Ellerde, ayaklarda, sıklıkla ağızda ve yüzde de batma, kaşıntı hissi

Mide krampları, karın ağrısı, ishal,

Titreme,

Kızarma, göğüste kızarıklık, kurdeşen benzeri döküntü,

Algı bozulması ve rüya hissi,

Zamansal ve mekansal kontrolün kaybı,

Duyarsızlaşma, kendisiyle teması kaybetme hissi,

Kendine kapanma hissi, dış dünyadan soyutlanma hissi.

PANİK ATAĞI TETİKLEYEBİLECEK DURUMLAR

Panik atak geçirme korkusu

Sonuçları düşünmek

Duygusal akıl yürütme

Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek

Aşırı analiz

Erteleme

Kalabalık korkusu

Çok fazla yalnızlık

Bir şeyin en olumsuz halini düşünme

Hızlı nefes alma

Dramatizasyon

Stres