Papa ayak yıkadı!

Kaynak: Haber Merkezi
Papa ayak yıkadı!
Papa Francis, Katolik inancının bir geleneğini yerine getirerek, 12 mahkumun ayağını yıkadı.

Papa Francis, Paskalya ayinleri öncesindeki Katolik inancının bir geleneğini uygulayarak 12 mahkumun ayağını yıkadı.

Papa’nın ayağını yıkadığı mahkumlar arasında eski bir mafya mensubu ile Hristiyanlığa geçen bir Müslüman bulunuyor.

Papa Francis Palinao kentindeki cezaevinde geleneğin yerine getirilmesinin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu seremoni sırasında Tanrı’yı ve Hazreti İsa’yı düşünelim. Bu folklorik bir seremoni değil, Hazreti İsa’nın yaptığını hatırlamak için düzenlenen bir gelenek.”

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