Papa Franciscus ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Vatikan'da tarihi görüşme

Kaynak: AA
Papa Franciscus ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Vatikan'da tarihi görüşme

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Avrupa turu kapsamında dün Londra, Paris ve Roma’da temaslarda bulunan Ukrayna lideri, bu sabah Vatikan’a geçerek Papa ile bir araya geldi.

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Zelenskiy’in ayrıca Vatikan Devletler ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Başpiskopos Paul Richard Gallagher eşliğinde Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile de görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Devlet Sekreterliğindeki görüşmelerde Ukrayna’daki savaş durumu, insani durum ve ülkede adil ve istikrarlı bir barışa yol açacak şekilde bu savaşın nasıl sona erdirilebileceği ele alındı. Ayrıca, ülkede dini yaşamla ilgili bazı konular da görüşüldü.” ifadelerine yer verildi.

Zelenskiy, X platformundan yaptığı paylaşımda, Papa ile görüşmesinde Rusya’da esir olan vatandaşlarını ülkelerine geri döndürmeye odaklandıklarını ve bu konuda Vatikan’ın yardımına güvendiğini belirtti.

Papa ve Ukrayna lideri, son olarak haziran ayında İtalya’nın Borgo Egnazia beldesinde G7 Liderler Zirvesi’nde görüşmüştü. Zelenskiy, daha önce 8 Şubat 2020 ve 13 Mayıs 2023’te de Vatikan’da Papa’yı ziyaret etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Papa ile görüşmesinden sonra Almanya’nın başkenti Berlin’e hareket etti.

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