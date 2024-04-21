Papağan kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarını süsledi

Kaynak: Haber Merkezi
Papağan kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarını süsledi
Sosyal medyayı sallayan olay: Papağan, sahibinin saçlarının az olduğunu düşünüp tüylerini kopardı.

Hayvanlar dünyasının ne kadar şaşırtıcı olduğunu bir kez daha gösteren bir olay sosyal medyada gündem oldu. Bir papağan, sahibinin saçlarının az olduğunu düşünerek kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarının arasına yerleştirdi.

Olay, sahibi tarafından kaydedilen bir video ile sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, papağanın dikkatli bir şekilde kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarına yerleştirdiği görülüyor. Papağanın bu ilginç davranışı, sahibini şaşırtırken aynı zamanda gülümsetti.

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