Papağan kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarını süsledi

Hayvanlar dünyasının ne kadar şaşırtıcı olduğunu bir kez daha gösteren bir olay sosyal medyada gündem oldu. Bir papağan, sahibinin saçlarının az olduğunu düşünerek kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarının arasına yerleştirdi.

Olay, sahibi tarafından kaydedilen bir video ile sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, papağanın dikkatli bir şekilde kendi tüylerini koparıp sahibinin saçlarına yerleştirdiği görülüyor. Papağanın bu ilginç davranışı, sahibini şaşırtırken aynı zamanda gülümsetti.