Papa'nın akıllı saati dünyada gündem oldu: Markası şaşırtmadı

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Papa'nın akıllı saati dünyada gündem oldu: Markası şaşırtmadı

Yeni Papa 14. Leo'nun Apple Watch kullanması, Katolik dünyasında teknolojinin kilise yaşamındaki yeri üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yeni Papa'nın seçilmesinin ardından dikkat çeken bir detay, kolundaki akıllı saat oldu. Daha önce Amerikan kardinali olarak tanınan Prevost’un teknolojiye olan yaklaşımı merak konusuydu. İlk ayininde klasik saat yerine Apple Watch takması ise büyük ilgi çekti.

Papazın geçmişte Wenger Swiss Military marka klasik saat kullandığı biliniyordu. Ancak Papa olduktan sonra tercihini Apple’ın akıllı saatinden yana kullanması, gündeme farklı bir perspektif getirdi. Apple Watch, sağlık ve yaşam takibi için adım sayısı, kalp atış hızı, uyku kalitesi gibi verileri kullanıcıya sunmasıyla biliniyor. Bu da Prevost’un günlük sağlık takibine önem verdiğini düşündürüyor.

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Sosyal medyada Reddit platformunda paylaşılan bir fotoğraf, Papa Prevost’un Apple Watch ile dua ettiğini gösterdi. Saatin modeli net olarak belirlenemese de, silikon kayış kullandığı gözlendi. Apple Watch kullanımı, Papa’nın muhtemelen iPhone tercih ettiğine işaret ediyor.

Katolik dünyasında Papa’nın yapay zekâ ve teknolojiye yönelik olumlu tutumu da ön plana çıkıyor. Prevost, göreve gelir gelmez yapay zekânın dini hayattaki önemine vurgu yapmıştı. Bu yaklaşımıyla, kilise yaşamında modern teknolojinin entegrasyonunun sinyallerini verdiği değerlendiriliyor.

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