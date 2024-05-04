Para dilenmek için çocuğuna yalandan oksijen maskesi takıp gezdirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Para dilenmek için çocuğuna yalandan oksijen maskesi takıp gezdirdi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadın, tekerlekli sandalyeye oturttuğu çocuğunu oksijen maskesiyle gezdirdi ama maske tüpe bağlı değildi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kadın, çocuğuna tüpe bağlı olmayan bir oksijen maskesi takarak para dilendi. Kadının bu hareketi, çevredeki insanlar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Sokaklarda yaşanan bu olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, çocuğun bu şekilde kullanılmasını insanlık dışı bir davranış olarak değerlendirdi. Kadının çocuğunu bu şekilde kullanarak insanların duygularını sömürdüğünü düşünenlerin yanı sıra, yardım etmek isteyenlerin de bu tür durumlara nasıl tepki verdiğini gösteren bir örnek olarak değerlendirildi.

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