Para dilenmek için çocuğuna yalandan oksijen maskesi takıp gezdirdi

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir kadın, çocuğuna tüpe bağlı olmayan bir oksijen maskesi takarak para dilendi. Kadının bu hareketi, çevredeki insanlar tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Sokaklarda yaşanan bu olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, çocuğun bu şekilde kullanılmasını insanlık dışı bir davranış olarak değerlendirdi. Kadının çocuğunu bu şekilde kullanarak insanların duygularını sömürdüğünü düşünenlerin yanı sıra, yardım etmek isteyenlerin de bu tür durumlara nasıl tepki verdiğini gösteren bir örnek olarak değerlendirildi.