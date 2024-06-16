Parasını bunlara yatıran kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,28 artışla 10.471,32 seviyesinden kapattı.

BİST 100, 9.958,11 ilse en düşük seviyeye gerilerken, 10.575,98 en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,39 değerlenerek 11.745,79 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,92 yükselişle 9.974,16 puan, Sanayi Endeksi 2,07 artışla 14.150,32 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 13.681,19 düzeyini gördü.

EN ÇOK PRİMLENEN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin hisselerinden Mavi Giyim yüzde 14,52 ile en çok yükselen hisselerden oldu. Mavi Giyim, bu hafta karışık seyreden BİST 100’e rağmen en çok yükselen hisse oldu.

Haftaya 94,40 seviyesinden başlayan Mavi, yukarı yönlü primlenerek 115,00 seviyesine kadar yükseldi. Haftayı ise 112,00 seviyesinde geride bıraktı.

Koza Anadolu Metal Madencilik yüzde 12,16 artarken, BİM ise yüzde 12,06 yükselişle yükselen hisseler olarak yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Koza altın haftaya 50,00 TL’den başladıktan sonra 55,85 seviyesine yükseliş yaşayarak haftayı 55,25 seviyesinde tamamladı.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,04 yükselişle 2.450 TL’ye, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,44 yükselişle 15 bin 970 TL’ye çıktı.

Dolar bu hafta sert yükselen yatırım araçları arasında yer aldı. 13 Haziran Perşembe günü 32,26 seviyesinden tepki alımı başlatarak haftayı yükselişle tamamladı. Kur hafta içinde 32,78 ile rekor tazeledi.

Geçen hafta 41,1030 TL olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,75 artışla 41,4100 TL’yi gördü.