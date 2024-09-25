Paris Moda Haftası'nda Laetitia Casta gecesi

Laetitia Casta'nın yer almadığı bir Moda Haftası düşünülemez. 46 yaşındaki ünlü oyuncu ve model, sadece podyuma çıkmakla kalmıyor, moda dünyasında adeta bir ikona dönüşüyor. Paris Moda Haftası’nın en prestijli etkinliklerinden biri olan Dior defilesi, bu yıl da Casta’nın büyüleyici varlığıyla taçlandı. 24 Eylül Salı günü Rodin Müzesi’nde gerçekleştirilen Dior defilesi, hem katılımcıları hem de moda tutkunlarını büyüleyen bir şov sundu. Defilenin başrol oyuncularından biri olan Casta, siyah monokrom kıyafeti ve modern, ıslak saç stiliyle dikkat çekti. Podyuma çıktığı an, herkesin gözleri ona kilitlendi. Her moda haftasında olduğu gibi, Laetitia Casta bu kez de hem zarafeti hem de stil ikonu kimliğiyle Paris’i salladı.

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MODA DÜNYASI BÜYÜLENDİ

Dior defilesi, sadece birbirinden ünlü isimleri ağırlamakla kalmadı, aynı zamanda modanın devleriyle bir araya gelen ikonik anlara ev sahipliği yaptı. Brigitte Macron’dan Norveç Kraliçesi Sonja’ya, Anya Taylor Joy’dan Natalie Portman’a kadar birçok ünlü sima, bu gösterinin ön sıralarında yer aldı. Elbette bu prestijli defilede en çok dikkat çeken isimlerden biri de Laetitia Casta oldu. Dior’un Lady Dior 95.22 çantasının ilham perisi olan Casta, defilede bir kez daha göz kamaştırdı. Giydiği tek kollu gömleği ve siyah deri mini eteğiyle, yapılandırılmamış ancak güçlü bir stil sergileyen Casta, moda dünyasında bir kez daha farkını ortaya koydu.

Sadece kıyafetiyle değil, stilindeki detaylarla da dikkat çeken Casta, topuklu Dior süet botları ve mavi kenarlı uzun kuyruklu eteğiyle Paris Moda Haftası'nın yıldızı oldu. Kendisini modanın öncü isimlerinden biri haline getiren bu görünüm, saç stiliyle de tam bir uyum içindeydi. Islak görünümde geriye doğru taranmış saçları, yüz hatlarını ön plana çıkararak ona zarif bir hava katarken, görünümü modern ve sofistike bir hale getirdi. Takı seçimlerinde de iddialı olan Casta, gümüş küpeleriyle sade ancak etkileyici bir tarz yarattı. Tüm bu detaylar, onun neden modanın ikonik yüzlerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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DİOR DEFİLESİNİN PARLAYAN YILDIZI

Laetitia Casta, Dior defilesinde sadece göz alıcı görünümüyle değil, aynı zamanda modaya olan tutkusuyla da öne çıktı. Defiledeki şıklığı ve duruşuyla, moda dünyasının önde gelen isimleri arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladı. Casta, bu yılki Dior defilesinde tercih ettiği kıyafet ve stiliyle modaya yön veren isimlerden biri olmaya devam ediyor. Paris Moda Haftası, Casta’nın büyüleyici varlığıyla bir kez daha unutulmaz bir anıya dönüştü. Onun moda dünyasındaki varlığı, her defasında yeni bir heyecan yaratıyor ve izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

LAETİTİA CASTA KİMDİR?

Laetitia Casta, 11 Mayıs 1978 tarihinde Fransa'nın Pont-Audemer kasabasında doğmuş, moda ve sinema dünyasında adını altın harflerle yazdırmış bir isimdir. Kariyerine modellik ile başlayan Casta, kısa sürede birçok ünlü markanın yüzü haline geldi. Özellikle Victoria’s Secret ve L'Oréal gibi devlerle yaptığı işbirlikleri, onu uluslararası bir süpermodel yaptı. 90’lı yılların sonunda ise sinema dünyasına adım atan Casta, yeteneğiyle bu alanda da başarısını kanıtladı.

Kariyerinde sadece moda dünyasında değil, sinemada da önemli başarılar elde eden Casta, Fransa’nın en prestijli oyuncularından biri haline geldi. "Gainsbourg: A Heroic Life" (Gainsbourg: Bir Kahramanın Hayatı) ve "The Blue Bicycle" (Mavi Bisiklet) gibi filmlerdeki rolleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyunculuk kariyerine ek olarak tiyatro sahnelerinde de yer alan Casta, çok yönlü yetenekleriyle dikkat çekti.

Özel hayatında da sık sık gündeme gelen Laetitia Casta, Fransız aktör Louis Garrel ile evlidir ve dört çocuk annesidir. Casta, annelik ile kariyerini başarılı bir şekilde dengede tutarak, hem moda hem de sinema dünyasında aktif bir şekilde yer almaya devam etmektedir.