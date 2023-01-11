11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Paris'te bıçaklı saldırı. 1 ölü 5 yaralı 

Son dakika! Paris'te geçtiğimiz günlerde 3 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından bir olay daha meydana geldi. Tren garında bir kişi bıçakla saldırdığı 5 kişiyi yaraladı. Saldırgan ise polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:43
Takip Et

Paris'te bıçaklı saldırı. 1 ölü 5 yaralı 

Paris'te bıçaklı saldırı. 1 ölü 5 yaralı 
+
Aa
-

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki tren garında bir saldırgan, bıçakla etrafındakilere saldırdı. Gare du Nord tren istasyonundaki saldırı sonucu 1'i polis 5 kişi yaralandı. Saldırgan ise kısa sürede polis tarafından etkisiz hale getirildi.

TREN SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği, etkisiz hale getirilen zanlının ise alandan götürüldüğü bildirildi. Açıklamada, bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı bilgisine yer verildi.

3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kentte 23 Aralık 2022 tarihinde de bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu. 

Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan "William M." sorgusunda "Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü" söyledi. Olay sonrasında binlerce insan Paris sokaklarına inmiş ve ortalığı savaş alanına çevirmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
2
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Müslüme'nin annesinden şok eden kayınpeder itirafı. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
3
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿Erken seçim için tarih verildi. Cumhur İttifakı'ndan seçim açıklaması
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
6
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
﻿Almanya'da lotodan 10 milyon Euro kazanan Türk memlekete döndü. Parayı bakın nasıl harcıyor
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
7
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Engelli iki çocuğuyla yaşayan 70 yaşındaki anneye elektrik borcu nedeniyle haciz geldi: Sizin hiç vicdanınız yok mu?
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Muğla’yı sağanak vurdu. İş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Kırklareli Merkez’de icradan satılık mesken
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Bodrum açıklarında geri itilen 65 kaçak göçmen kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.