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Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı

Paris'te emeklilik reformuna karşı gösteride bir grup polisin, protestoculara yönelik tehdit ve hakaretine ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:54
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Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı

Paris'te polisin protestocuları tehdit etmesine ilişkin adli soruşturma açıldı
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Fransız basınındaki habere göre, Paris Savcılığı reform karşıtı göstericilerin polislerce tehdit edildiği ve hakarete uğradığı olayla ilgili "kamu yetkisine sahip kişilerce işlenen şiddet" ve "tehdit" gerekçeleriyle soruşturma açtı.

Soruşturmayı Fransa'da "polislerin polisi" olarak bilinen Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) yürütecek.

OLAY

Paris'te 20 Mart'ta emeklilik reformu karşıtı izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

Çevrim içi yayın yapan Loopsider, pazartesi akşamı gösterilerden birinde, bir grup Fransız polisin 7 göstericiye hakaret ettiği, tehditler savurduğu ve tokat attığı olayın ses kayıtlarını yayımlamıştı.

Ses kayıtlarında, bir polisin göstericiyi "hastanelik etmekle", bir diğer polisin ise Çadlı bir göstericiyi Fransa'dan sınır dışı etmekle tehdit ettiği duyuluyor.

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