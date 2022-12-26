﻿Paris'te yetmez ama evet!

Paris'teki saldırıdan sonra PKK'nın Fransa'da gerçekleştirdiği eylemleri elbette empatiyle karşılıyoruz!.. O yakıp yıkmalar, polise saldırılar, arabaları devirip ateşe vermeler, anlayış göstermek zorunda olduğumuz hareketler!.. Bunlar 'terör eylemleri' değil, 'özgürlük savaşçıları'nın veya 'aktivistler'in demokratik tepki ve hak arayışları!..

Bu eylemlerle ilgili tartışılması gereken tek bir yer var: Eylemler yeterli mi, değil mi? Bizce yeterli değil!.. PKK, köyleri basmalı, katliam yapmalı!.. Öğretmen, doktor, çocuk demeden infaz edebilmeli!.. Büyük şehirlerde alışveriş merkezlerini yakabilmeli!.. İşlek meydanlarda canlı bomba patlatabilmeli!.. Paris'e ve diğer şehirlere 'barışçıl hendekler' kazılmalı!..

Fransız hükûmetine düşen, bu tür insan hakları arayışlarını olgunlukla karşılamak ve demokrasiden ayrılmadan çözüm bulmaktır!..

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PKK, Fransa'yı dünyanın uyuşturucu merkezi yapsa fena mı olur? Üniversiteleri, terör örgütünün kampına çevirse!.. İstediği gibi yolları kesse!.. Fransız asker ve polislerini katleden katillerin mezarlıklara heykellerini dikse!.. Askerî birliğin içinden Fransa bayrağını indirse!..

Fransa'dan insanlık adına bunlara göz yummasını bekliyoruz… En azından Danielle Mitterand'ın ruhu için!.. Yok öyle başka ülkelerde teröre lojistik ve siyasî destek sağlayıp kendi topraklarında huzur içinde uyumak…

PKK, Fransa içinde kendi hukukunu oluştursun!.. Kendi vergi dairelerini kursun, zorla para toplasın!.. Üstelik şehir merkezlerinde kendi mahkemelerini, hatta bir nevi yargıtaylarını kursun!.. Şehirlerin asayişini kendi birimleriyle sağlasın!.. Onların da şu yeryüzünde bir 'özyönetimleri' olsun!..

Yanlış anlaşılmasın, terörü desteklemek için değil, sırf 'demokrasi ve insan hakları' adına bu taleplerimiz!.. Sahte İsviçre pasaportlu ajanlarını on binlerce mil uzaktaki Yeni Zelanda'ya gönderip 'millî çıkarları için' Greenpeace gemisini batıran ve böylece Pasifik'teki nükleer denemelerini gözden ırak tutmaya çalışan Fransa'ya bu yakışır doğrusu!..

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Dünyanın ve Fransa'nın güzelleşmesi için Fransa niyet etsin yeter!.. Çıkar bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı PKK'yla Kürtleri birleştirir "Onların yerinde ben de olsam dağa çıkardım" diyerek işaret fişeği patlatabilir!.. Ya da "Çözüm sürecini bir deneyelim, tutmazsa başa döneriz" diyebilir!..

Cezayir Savaşı ve iç kargaşa, 1958'de 'beşinci cumhuriyet'i getirmişti Fransa'ya… PKK'yla anlaşma 'altıncı cumhuriyet'i sağlayabilir!.. Fransa'nın toprak bütünlüğü, devletin adı, anayasası ve bayrağı tartışmaya açılabilir!..

Karşı çıkanlar olursa, onlara da 'ırkçı, kandan beslenen, morg bekçisi' gibi sıfatlar yakıştırılabilir!.. Eski devlet 'seri katil' ilân edilebilir!..

Siyasetten, gazetecilerden ve sanat dünyasından bir sürü ahmak bulunabilir, kampanya için!.. 'Sarı-kırmızı-yeşil' mesajları atan peli-kancıklar da gelir, asker eşlerinin takvimlere soyunmasını tavsiye eden zilliler de!..

Fransız kilisesi devreye girip Hz. İsa'dan referanslar getirebilir!.. Apo'nun mektubu okunabilir büyükçe bir meydanda… Ağlaya ağlaya 'barış' kutlanabilir!..

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Yeter ki sağlam bir irade ortaya konsun!.. O zaman Fransa'ya huzur da gelir, kardeşlik de kazanır!..

O gün gelene kadar kızmak yerine empati yapmalıyız PKK'yla!.. Çünkü o bir terör örgütü değil, 'ezilen bir ulus adına demokratik mücadele veren barışçıl ve demokratik bir örgüt'!..

Fransa, başka ülkelerin toprakları söz konusu olduğunda saygı gösterdiği, tasdik ettiği ve destek olduğu PKK'nın bu niteliklerine kendi topraklarında da saygı göstermeli!.. Uluslararası kamuoyu olarak Fransa'yı bir kez daha insan haklarına saygılı olmaya, şiddet kullanmamaya ve demokrasiyi herkes için işler kılmaya davet ediyoruz!..