Paris'teki Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde öğrenciler filistin için binayı işgal etti

Kaynak: İHA
Paris'teki Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde öğrenciler filistin için binayı işgal etti
Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde (Sciences Po) Filistin'e destek gösterisi için bir araya gelen öğrenciler, kampüs binasına girerek sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü üniversitelerden biri olan Sciences Po'da Filistin komitesinde yer alan onlarca öğrenci, bir binaya girerek erişimi engelledi.

Öğrenciler, Filistin bayrağı astıkları binada destek sloganları attı ve bazıları poşu taktı. Fransız polisinin müdahale ettiği öğrenciler, "Bu eylemin tüm üniversitelerde ve ötesinde yayılmasını umuyoruz.

Gazze'deki soykırım sona erene kadar pes etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sciences Po yönetimi, ana binayı 60 kişinin "işgal ettiğini" açıklarken, birçok bölümün kapatıldığını duyurdu.

Öğrenci temsilcileriyle yapılan bir toplantıda, yönetim öğrenci eylemlerini şiddetle kınadığını ve olaya ilişkin soruşturma başlattığını belirtti.

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