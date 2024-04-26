Paris'teki Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde öğrenciler filistin için binayı işgal etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü üniversitelerden biri olan Sciences Po'da Filistin komitesinde yer alan onlarca öğrenci, bir binaya girerek erişimi engelledi.

Öğrenciler, Filistin bayrağı astıkları binada destek sloganları attı ve bazıları poşu taktı. Fransız polisinin müdahale ettiği öğrenciler, "Bu eylemin tüm üniversitelerde ve ötesinde yayılmasını umuyoruz.

Gazze'deki soykırım sona erene kadar pes etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sciences Po yönetimi, ana binayı 60 kişinin "işgal ettiğini" açıklarken, birçok bölümün kapatıldığını duyurdu.

Öğrenci temsilcileriyle yapılan bir toplantıda, yönetim öğrenci eylemlerini şiddetle kınadığını ve olaya ilişkin soruşturma başlattığını belirtti.