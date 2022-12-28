﻿Paris'teki terör neyin sinyali?..

Paris'teki PKK eylemlerinin yankısı dinmezken, Avrupa'daki şaşkınlık da büyüyor...

Tüm dünya endişeli; Fransa'dan Norveç'e, Danimarka'dan İngiltere'ye, İtalya'dan İsveç'e kadar çok sayıda ülkedeki yüzlerce dernekte faaliyet gösteren PKK yanlıları Paris'te neden bu kadar sertleştiler acaba?..

Terör yanlılarının Paris'in merkezini savaş alanına çevirmesinin tek nedeni ırkçı bir Fransız'ın, aralarında PKK/KCK yöneticisi Emine Kara'nın da bulunduğu 3 kişiyi katletmesi mi?..

PKK yanlılarının en rahat barındıkları Fransa gibi bir ülkede bu kadar pervasızca hareket etmeleri ve öfkeyi bu kadar yükseltmelerinin asıl gerekçesi nedir acaba?..

10 yıl önce, aralarında Sakine Cansız'ın da bulunduğu 3 PKK yöneticisinin katledilmesine bu kadar sert tepki göstermeyen PKK destekçilerinin, Paris'i karıştırması aslında kime mesaj veriyor?..

Yukarıdaki soruların çokça yanıtları var;

Dinci terörün İspanya'dan Fransa'ya, Almanya'dan İngiltere'ye kadar kanlı eylemlerde yüzlerce kişiyi katletmesinden büyük dersler çıkarması gereken Avrupa, terörün bir başka yüzü olan ayrılıkçı şiddetin Türkiye ve Orta Doğu'daki yansımalarına uzun süre kayıtsız kalmıştı...

PKK'nın Avrupa'daki uzantıları üzerinden her yıl milyonlarca Euro gelir elde etmesi, ABD'nin halen "IŞİD'le mücadele ediyorlar" iddiasıyla PKK'nın Suriye kolunu ordulaştırmaya çalışması da bu kayıtsızlığın devam ettiğinin işaretleri...

Evet; Irak, Libya ve son olarak Suriye'de IŞİD gibi dinci terör örgütlerine Türkiye'den sonra en çok ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri darbe vurdu ama, teröre bakış açısında belli ki sorunlar devam ediyor!..

Çünkü Avrupa, Selefi terörünün sadece Orta Doğu'yu tehdit etmediğini, bizzat kendi içinde yaşadığı eylemlerle görmüşken, terörün diğer yansımaları konusunda halen şaşkınlık içinde!..

O halde soralım; Belki de Kurtuluş Savaşı sonrasındaki ezeli düşmanlıktan olsa gerek, ayrılıkçı teröre 1980'den bu yana kucak açan Avrupa, teröre bakış açısında yol ayrımında mı acaba?..

PKK'NIN ASIL KAYGISI SURİYE!..

Evet; Avrupa ülkeleri, PKK'lıların Paris'i savaş alanına çevirmesinin şokunu yaşadı...

Demokrasi ve insan haklarını gerekçe göstererek çok sayıda terör örgütü üyesine de kucak açan Avrupa, 3 PKK yanlısının ırkçı saldırıda ölmesinin ardından Paris'in kaos merkezine dönüşmesini endişeyle izlerken, belli ki örgütte de farklı kaygılar büyüyor!..

Paris'teki PKK eylemlerinin perde gerisi işte bu pencereden de irdelenmeli...

"Örgüt yanlıları neden bu kadar öfkeli" sorusunun çok sayıda yanıtı var; 4 yılı aşkın süredir "pençe serisi operasyonları" nedeniyle Amanoslar'dan Hakkâri'ye, Kuzey Irak'tan İran sınırına kadar hareket alanı iyice kısıtlanan PKK, binlerce kayıp verdi...

"Kürt hareketi" olarak nitelendirilen yapı sadece askerî açıdan değil, siyasi açıdan da büyük darbeler aldı...

İşte HDP'nin lideri, yardımcıları, il-ilçe başkanları, hatta milletvekilleri cezaevinde...

65 belediyesine kayyum atanan HDP yerel anlamdan da sıkıntı çekerken, bu yapıdan destek alan PKK ise bölgede eskisi gibi milis yapılanmasına girişemiyor, lojistiği sağlayamıyor, eylem için militan bulmakta zorluk çekiyor...

Bir de Suriye'ye yönelik hava harekâtından darbe alan örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara harekâtı hazırlığından da oldukça tedirgin...

Üstelik ABD ve Avrupa da kara harekâtını önlemek için çırpınırken, Erdoğan'ın "Bir gece ansızın" şeklindeki açıklaması da gösteriyor ki, örgüt Suriye'de de barınma konusunda ciddi sıkıntılar yaşayacak...

IRKÇILIĞI DA HORTLATAN EYLEM...

İşte yukarıda sıralanan PKK'nın bütün kaygıları göz önünde alındığında, örgüt yanlılarının Paris'i savaş alanına çevirmesinin tek nedeni ırkçı bir Fransız'ın 3 örgüt yanlısını katletmesi değil...

Paris merkezinde araçları, iş yerlerini, otobüs duraklarını yakan, polisle çatışan militanlar, sadece ırkçı Fransız'ın eylemine değil, aslında (bu eylemin perde gerisinde Türkiye varmış gibi) bir öfkeyi de öne çıkarırken, asıl gerekçeleri de kendini deşifre etti...

Paris'i savaş alanına çeviren PKK yanlılarını tetikleyen en önemli kaygı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yönelik kara harekâtı hazırlığı...

Örgüt yanlıları 3 kişinin katledilmesinden fırsat bularak, Avrupa ve Amerika'yı harekâtı durdurma konusunda uyarmaya çalıştılar...

Bu arada, bir Fransız milletvekilinin Paris'in 10. bölgesini Kürt bölgesi olarak göstermesi, bir HDP'linin "Paris yansın" şeklindeki tweetini sonradan silmesi de bir yandan gafleti, bir yandan sinsiliği dışa vururken; PKK, Paris eylemiyle aynı zamanda Avrupa'da ne kadar güçlü olduğunu da göstermeye çalıştı...

Örgüt destekçileri kalkışma eylemleriyle, olası bir kara harekâtının PKK üzerinde yaratacağı kaosun Avrupa'da da farklı biçimde dışa vuracağını göstermeye çalıştılar!..

Şiddet olaylarındaki asıl sıkıntıya gelince; Bir ırkçı Fransız'ın cinayetlerine tepki gösteren PKK destekçileri, çok rahat barındıkları Avrupa ülkelerini savaş alanına çevirerek, bir yandan Avrupa'daki ırkçılığı da hortlatacaklarını, diğer yandan terörle hiç ilgisi olmayan milyonlarca masum Türk yurttaşının dış ülkelerde barınmasına darbe vuracaklarını da düşünmediler...

Evet; Paris'te yakılan şiddet ateşi tüm Avrupa için (şimdilik) bir teyakkuz sinyali olmasa da, hiç şüphesiz terör tehdidi konusunda sert bir uyarı olarak zihinlere kazındı...