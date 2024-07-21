Park halindeki araç alev topuna döndü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. B.Ç.'ye ait olduğu öğrenilen otomobil, otoparkta park halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangına neden oldu. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Ancak, yangının etkisiyle otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin, itfaiye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor. Yangınla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler oldukça duyurulacak.