Park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan kazada, bir araç park halindeki iki araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Süleymanpaşa ilçesinde, Atatürk Bulvarı'nda Malkara istikametine seyreden A.Ş. yönetimindeki 59 AFZ 043 plakalı araç, Portakal Büfe karşısına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 59 B 4633 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araç, ardından 59 VE 794 plakalı başka bir araca daha çarptı. Üç aracın karıştığı kazada sürücü A.Ş. yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan incelemede hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi. Alkol testi sonucunda sürücünün 0.56 promil alkollü olduğu belirlendi.

tekirdag1.jpg

tekirdag2.jpg

Son Haberler
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi Gündem
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
EPDK onay şartı getirildi Ekonomi
EPDK onay şartı getirildi
Vatandaş ihbar etti Gümrük Muhafaza yakaladı Gündem
Vatandaş ihbar etti Gümrük Muhafaza yakaladı
AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu Gündem
AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Selçuk Geçer uyardı. Konut fiyatları büyük patlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer uyardı. Konut fiyatları büyük patlayacak
Çiftçiler Gaziantep yolunu trafiğe kapattı. Valiliğe doğru yürüyüşe geçtiler Ekonomi
Çiftçiler Gaziantep yolunu trafiğe kapattı. Valiliğe doğru yürüyüşe geçtiler