Park halindeki kamyonet alev alev yandı

İstanbul Tuzla’da park halindeki kapalı kasa kamyonet alev alev yandı.

Park halindeki kamyonet alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kamyonetteki yangını söndürdü. Yangın, saat 13.00 sıralarında Akfırat Mahallesi, 1. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki kapalı kasa kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyoneti sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Yanan kamyonet çevredeki vatandaşların ve sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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(Kaynak: DHA)

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