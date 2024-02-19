Park halindeki otomobil gölete uçtu. 1 kişi kayboldu

Olay, Uşak merkezin Yeşil Karaağaç Mesire ve Piknik Alanı içerisinde yer alan Karaağaç Göleti'nde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, R.K. ve G.K., içinde bulundukları otomobili Karaağaç Gölet’i kıyısına park ettiler. Henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü aracın hareket ederek göle uçmasıyla, G.K. kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başarırken, R.K. ise kayboldu.

İhbar sonrası olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri gönderilerek R.K.’yi bulmak için arama kurtarma için harekete geçildi.