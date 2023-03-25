﻿Kilis'te bir TIR park halindeki TIR'a çarptı

(İHA) Kaza, akşam saatlerinde Sapkanlı Göleti mevkisinde meydana geldi. L.S. idaresindeki 55 GR 233 plakalı tır, Kilis-Hatay kara yolunda yol kenarında park halinde bulunan 27 YS 134 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın ön kısmı konteynerlerin içine girdi. Kazada yaralanan sürücü L.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.K. ve A.K yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.