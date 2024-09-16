Park halindeki tur minibüsü alev alev yandı

Kaynak: İHA
Park halindeki tur minibüsü alev alev yandı

Antalya'nın tatil bölgelerinden Adrasan Mahallesi'nde park halindeki tur minibüsü alev alev yandı.

Antalya'da park halindeki tur minibüsü alev alev yandı. Minibüsten çıkan dumanlar ise kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yangın, Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 07 BOL 869 plakalı tur minibüsünün sürücüsü Ramazan Altaş, sabah saatlerinde Antalya'dan aldığı turistleri tekne turuna çıkmaları için Adrasan sahiline bıraktı. Saat 16.00'da turu tamamlayacak olan turistleri almak için beldenin pazar yerindeki alanda beklemeye başladı. Bekleme noktasında hareketsiz haldeyken alev alan minibüsün yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Minibüsten çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Minibüsü kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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