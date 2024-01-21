Parkta tanımadığı adamı bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: DHA
Parkta tanımadığı adamı bıçaklayarak öldürdü
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi parkta tanımadığı adamı bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde Ali Bahadır Y. parkta kendisine küfrettiğini iddia ettiği Medet Ferhan Şengün'ü bıçaklayarak öldürdü. Parkta bir kişinin kanlar içinde yerde yattığı ihbarını alan ekipler olay yerine gitti.

Hayatını kaybeden kişi hakkında yapılan incelemede, ölen kişinin kimliğinin Medet Ferhan Şengün olduğu tespit edildi. Şengün'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çalışma başlatan polis, cinayet şüphelisinin Ali Bahadır Y. olduğunu belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ali Bahadır Y. polisteki ifadesinde, Şengün'ü tanımadığını parkta kendisine küfrettiği için olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Ali Bahadır Y.'nin işlemlerini sürdüğü bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden Şengün'e daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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