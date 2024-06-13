Parti lideri koltuğunu kaptırmamak için kendini parti merkezine kilitledi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı isimlerin yükselişi sonrası Fransa’da erken seçim kararı alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisinin Avrupa Parlamentosu seçiminde birinci çıkması sonrası erken seçime gidileceğini açıkladı.

30 Haziran’da yapılacak seçim öncesi partilerin ittifakları belirlemesi için 1 hafta süreleri bulunuyor. Fransa’daki erken seçim kararı sonrası siyasette görülmemiş bir olay yaşandı.

Ana akım sağ parti Les Republicains'in lideri Eric Ciotti, Marin Le Pen’in aşırı sağcı partisi ile ittifak çağrısı yaptı. Bunun üzerine partinin kilit üyeleri Ciotti’yi görevden alma kararı aldı. Oy birliği ile çıkan karar sonrası Ciotti, görevde kalacağını açıkladı ve alınan kararı tanımadı.

KENDİNİ PARTİ GENEL MERKEZİNE KİLİTLEDİ

Kararın resmileşmesi için parti üyeleri Çarşamba günü genel merkezde bir toplantı yapma kararı aldı. Ancak, parti binasına geldiklerinde bir şokla karşılaştılar. Les Republicains'in lideri Eric Ciotti, kendisini partinin genel merkezine kilitledi. Ciotti, tehditler aldığını savunarak bu nedenle kapıları kapattığını söyledi.

KAPILAR YEDEK ANAHTARLA AÇILDI

Parti üyeleri Ciotti'yi görevden almak için başka bir yerde toplantı yapmak üzere aceleyle ayrıldılar, ancak Ciotti bunun parti tüzüğüne göre mümkün olmadığını söyledi. Çarşamba günü öğleden sonra kilitli binanın dışında bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyordu.

Öğleden sonra Les Republicains'in genel sekreteri Annie Genevard yedek anahtarla parti merkezinin kapısını açarak birkaç milletvekilini içeri aldı. Kısa bir süre sonra Ciotti'nin orada olmadığını söyleyerek ayrıldılar.