Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli

İşte, sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkeler…
AZERBAYCAN - 90 gün vizesiz gezme hakkı bulunuyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyor.)
GÜRCİSTAN - 90 gün vizesiz bulunabiliyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - KKTC'ye kimlikle seyahat edilebiliyor.
MOLDOVA - 180 günde 90 günü aşmayacak gibi vizesiz giriş yapılabiliyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz)
UKRAYNA - Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler grubunda yer alıyor.
BOSNA HERSEK - 180 günde 90 günü aşmaması şartıyla vizesiz seyahat edilebiliyordu. Yapılan ikili anlaşmayla birlikte Bosna Hersek'le Türkiye arasında kimlikle seyahate olacak.