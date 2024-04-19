Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli

Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vize gerektirmeyen ülkelere sadece pasaport ile giriş yapabiliyor. Üstelik bazı ülkelere Türk vatandaşları sadece kimliği ile de gidebiliyor.
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Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli 1

İşte, sadece kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkeler…

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Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli 2

AZERBAYCAN - 90 gün vizesiz gezme hakkı bulunuyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyor.)

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Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli 3

GÜRCİSTAN - 90 gün vizesiz bulunabiliyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz)

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Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli 4

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - KKTC'ye kimlikle seyahat edilebiliyor.

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Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli 5

MOLDOVA - 180 günde 90 günü aşmayacak gibi vizesiz giriş yapılabiliyor. (Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz)

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Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli 6

UKRAYNA - Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler grubunda yer alıyor.

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Pasaportsuz gidilen ülkelerin listesi belli oldu. Kimlik göstermek yeterli 7

BOSNA HERSEK - 180 günde 90 günü aşmaması şartıyla vizesiz seyahat edilebiliyordu. Yapılan ikili anlaşmayla birlikte Bosna Hersek'le Türkiye arasında kimlikle seyahate olacak.

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