Paslanmaz çelik sektörü yerlilik için destek bekliyor

Türkiye’de yaklaşık 5 milyar dolarlık bir sektörde faaliyet gösteren Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) yeni dönem hedeflerini ve projelerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Bir yıl önce hayata geçirilen ve 150 üyesi bulunan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Küçükemre, sektördeki firma sayısının yaklaşık 500 olduğunu belirtti.

PASLANMAZ ÇELİK STRATEJİK ÖNEMİ SAHİP

Mutfak araçlarından tekneye, santral üretiminden endüstriyel makina parçalarına, otomobil parçalarından havacılık ve uzay sanayisine, bina iç ve dış cephesinden inşaat demirlerine kadar her alanda paslanmaz çelik kullanıldığına dikkat çeken Küçükemre, bu anlamda üretimin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Sektörü de stratejik anlamda önemli bir konuma getirdiğini söyleyen Küçükemre, yıllık yaklaşık 250 milyar dolar ihracat yapan ülkemizin üretim yapabilmesi ve daha fazla ihracata ulaşabilmesi için paslanmaz çeliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Türkiye’nin paslanmaz çelik ihtiyacının tamamını ithalatla karşıladığını vurgulayan Küçükemre, yılda yaklaşık 2,5 milyar dolar ve 800 bin ton civarında ithalat yapıldığını anlattı.

Küçükemre dernek olarak Türkiye’de paslanmaz çeliğin üretiminin yapılmasını arzu ettiklerini açıkladı.

TESİSİ İÇİN 1 MİLYON TONLUK İHTİYAÇ OLUŞTU

Türkiye’nin yıllık paslanmaz çelik ihtiyacının 1 milyon ton seviyelerinde olduğunu ve üretim tesisi için gerekli olan talebe ulaştığını söyleyen Küçükemre, artık yeni bir tesisin kurulabileceğini belirtti.

Tesis kurulumu için bu noktada sadece özel sektörün yatırımlarının yeterli olmadığına dikkat çeken Küçükemre, sektör olarak çok ciddi devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Bir milyon tonluk üretim kapasitesine sahip bir tesisin yaklaşık yatırım değerinin 7-8 milyar doları bulabildiğine ve ilk anda çok büyük bir yatırım gibi gözüktüğüne dikkat çeken Küçükemre, şunları anlattı: “Yıllık ithalat 2,5 milyar dolar olduğunda 5 yıllık ithalat karşılığında bu yatırım yapılabiliyor. Bir ithalat kaleminin önüne geçilebilir. Devlet destek verir ve TOGG gibi bir yatırım grubu kurulursa biz de sektörün babayiğitleri olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

YATIRIM OLURSA YERLİLİK ORANI ARTAR

Türkiye’nin özellikle savunma sanayi, otomotiv ve birçok sektörde yerli ve milli üretimi artırmak için çalıştığını söyleyen Küçükemre, bu yatırım ile birlikte birçok sektörde yerliliğin artacağını ve bu anlamda paslanmaz çeliğin çok kritik bir noktada olduğunu belirtti.

ARTAN GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANMALI

Sektörün son dönemdeki en büyük problemlerinden birinin uygulanan gümrük vergisi olduğunu anlatan Küçükemre, paslanmaz çelikte uygulanan gümrük vergisinin yüzde 8 iken 12’ye çıkarıldığını belirtti. Bu kararın tüm sektörü etkilediğini söyleyen Küçükemre, paslanmaz çeliği kullanan sektörler ihraç pazarlarında rekabet avantajını kaybetmeye başladığına dikkat çekti. Küçükemre, “Maliyetleri etkileyen bu verginin bir an önce sıfırlanmasını devletimizden bekliyoruz. İhracatı etkilememesi için bu vergilerin gözden geçirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.