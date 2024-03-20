Türkiye'nin ünlü zeytinyağı markası rakibine satıldı. Sektörde soğuk duş etkisi yaptı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkiye'nin ünlü zeytinyağı markası rakibine satıldı. Sektörde soğuk duş etkisi yaptı
Türkiye’nin tanınmış zeytinyağı şirketi Selme Zeytincilik rakiplerinden Kozaklı Tarım'a satıldı. Bu durum piyasada büyük yankı uyandırdı.

Zeytinyağı fiyatları artmaya devam ederken, Ayvalık’tan İtalya ve İspanya’ya ürün ihraç eden Selme Zeytincilik isimli şirket, rakibi Kozaklı Tarım’a devredildi. Alım işlemi piyasada büyük yankı uyandırdı.

Ekonomik zorluklar, şirketleri beklenmedik kararlar almaya itiyor. Bazıları iflasın eşiğine gelirken, diğerleri ise satışı tercih ediyor. Ancak bu satışın ardındaki neden, endüstriyi şaşırttı.

Ahmet Selim Kantarcı, zeytin yetiştiriciliğiyle ünlü bir ailenin üyesi. Babası Ömer Faruk Kantarcı’nın Midilli’de başlattığı işi, Selme Zeytincilik ile sürdüren Kantarcı, şirketi satma kararı alarak önemli bir adım attı.

"MARKALI ÜRÜNLER ÜRETİYORDU"

52 yıl boyunca sektörde faaliyet gösteren Kantarcı, dinlenme zamanının geldiğini belirterek, şirketi devralacak bir varis bulamadığı için satışa karar verdiğini açıkladı. Şirketin bundan sonra Kozaklı Tarım bünyesinde faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Kozaklı Tarım, Türkiye ve dünya genelinde birçok markaya zeytin ve zeytinyağı tedarik eden, markalı ürünler üreten bir şirkettir. Ayrıca, Türkiye’nin zeytinyağı sektöründeki rakipleri olan İtalya ve İspanya’daki markalara da ürün sağlamaktadır.

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