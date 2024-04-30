Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın

Enflasyonda yaşanan artış TÜİK’in açıkladığı verilere göre düşüşte görünse de vatandaşın gerçek enflasyonu durumun tam tersini gösteriyor. TÜİK’in verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 68,50 olurken ENAG ise yüzde 124,63 olarak belirledi.

Ekonomiyi yönetenler baz etkisi ile enflasyonda düşüş beklediklerini belirtse de vatandaşların markette ve pazarda karşılaştığı fiyatlar düşüşten çok artışın sürdüğünü gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gıda enflasyonunun geldiği durumu gözler önüne serdi.

Fotoğrafta seçme pastırmanın fiyatının 1.399 lira, antrkot pastırmanın fiyatının ise 1.699 lira olduğu görülüyor. ‘Kayseri altını’ olarak da bilinen pastırmanın fiyatını görenler ‘Bozulmazsa altın değil pastırma biriktirin’ dedi.