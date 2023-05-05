Patlaya patlaya yandı. Çığlık sesleri yükseldi

İHA'nın haberine göre, yangın, Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir ikametin kömürlüğünde çıktı.

Çıkış nedeni bilinemeyen yangına, ilk etapta çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Etraftakilerin uyarması sonucu yanan ikametten bir genç koşarak çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın sırasında kömürlükte bulunan tüp bir anda büyük bir gürültü ile patladı. Patlama anı kameralara yansıdı.

Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.