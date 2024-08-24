Patlayan boru onarım çalışması sürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Patlayan boru onarım çalışması sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde patlayan 2000 mm çapındaki sulama borusunda onarım çalışmaları ekiplerin desteğiyle devam ediyor.

DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vezirköprü Barajı sulama şebekesi 2000 mm çapında CTP ana besleme hattında dün saat 14.30 civarında bir arıza meydana gelmiştir.

Ana hat işletme vanası uzaktan müdahale ile anında kapatılarak su kesilmiştir. Sulama şebekesinde basıncın düşük olması sebebiyle hattaki suyun tahliyesinin ardından DSİ ve Vezirköprü Sulama Birliği ekiplerimizce derhal tamir çalışmaları başlatılmıştır.

Bu gece ilerleyen saatlere kadar arızanın giderilmesi çalışmaları yürütülmekte olup, Cumartesi günü hattın tekrar hizmete açılması hedeflenmektedir” denildi

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