Patlayan borudaki doğal gaz alev aldı, binada yangın çıktı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi Efe Sokak’ta yapılan altyapı çalışmaları sırasında kepçe doğal gaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte doğal gaz alev aldı. Alevler, sokaktaki 5 katlı apartmanın giriş katına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Doğal akışı kesilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle boru ve binadaki yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Doğal gaz borusunu tamir etmek için çalışma başlatıldı.