Seyir halindeyken yanmaya başladı. Alev topuna dönen kamyonetten son anda kurtuldular

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 3 kişinin içerisinde bulunduğu kamyonet biranda yanarak alev topuna döndü. Kamyonet içerisindeki 3 kişi yanmaktan son anda kurtuldu.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeyken yanmaya başladı. Alev topuna dönen kamyonetten son anda kurtuldular

Edinilen bilgilere göre, Yaşar G. idaresindeki 44 BK 253 plakalı Ford marka kamyonet, Sincik-Kahta Karayolu Çavçük Mezrası mevkiinde seyir halinde olduğu esnada aniden yanmaya başladı.

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Aracın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında biranda alev topuna dönen kamyonette bulunan 3 kişi kendini dışarıya son anda attı.

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Yanmaktan son anda kurtulan 3 kişi bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Cayır cayır yanan kamyonet, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kamyonet hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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