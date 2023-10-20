Seyir halindeyken yanmaya başladı. Alev topuna dönen kamyonetten son anda kurtuldular

Edinilen bilgilere göre, Yaşar G. idaresindeki 44 BK 253 plakalı Ford marka kamyonet, Sincik-Kahta Karayolu Çavçük Mezrası mevkiinde seyir halinde olduğu esnada aniden yanmaya başladı.

Aracın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangında biranda alev topuna dönen kamyonette bulunan 3 kişi kendini dışarıya son anda attı.

Yanmaktan son anda kurtulan 3 kişi bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Cayır cayır yanan kamyonet, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kamyonet hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.