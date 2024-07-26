Patlayan lastiği tamir etmeye çalışırken yaşamını yitirdi

Olay, Malatya-Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. Samet Ağaoğlu (56) yönetimindeki kamyonetin sol arka lastiği patladı.

Ağaoğlu, aracı yol kenarına çekerek lastiği tamir etmeye başladı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Ramazan A. (65) yönetimindeki otomobil, patlayan lastiği tamir eden Ağaoğlu'na çarptı. Kazada Samet Ağaoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan A. hafif yaralandı.

Hayatını kaybeden Ağaoğlu'nun yol yapım şantiyesinde taşeron firma müteahhidi olarak çalıştığı ve araçlara malzeme götürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, Ağaoğlu'nun cenazesi otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.