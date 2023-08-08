Yazın sevilen sebzesi patlıcan gerek mezesi gerek yemekleriyle mutfakların vazgeçilmezi. Son zamanlarda patlıcan kadar patlıcan sapı kürü de en çok merak edilen kürlerden oldu. Peki, patlıcan sapı kürü nasıl yapılır? Patlıcan sapının faydaları neler?

Kestikten sonra çöpe attığınız patlıcan sapının faydaları saymakla bitmiyor. Yaz sebzesi patlıcanın saplarını kullanmayı ihmal etmeyin.

Mutfakların sık tercih edilen sebzelerinden patlıcanı hazırlarken kesilen saplar zengin ve besleyici yapısıyla sağlık açısından faydalı. Kaynatılıp içilen patlıcan sapı suyu, basur tedavisi ve sindirim sistemi sorunları başta olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı faydalı olabiliyor.

PATLICAN SAPI KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Yemek için hazırladığınız patlıcanlaı doğradıktan sona, patlıcanın yeşil sap kısımlarını kesip iyice yıkayıp temizleyin.

5 adet patlıcan sapı için 5 bardak içme suyunu tencereye koyup sapları içerisine atın. Tencerenin kapağını kapatıp yarım saat kaynattıktan sonra altını kapatabilirsiniz.

Karışımı soğuttuktan sonra patlıcan saplarını içerisinden alın. Elde ettiğini suyu buzdolabında saklayabilir ve 5 gün boyunca sabah ve akşam aç karnına içebilirsiniz.

Not: Bu kürü uygulamadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilmektedir.

PATLICAN SAPI FAYDALARI NELER?

- Patlıcan sapı suyu basur tedavisinde doğal bir tedavi yöntemi olara görülüyor.

- Patlıcan sapı içeriğinde bulunan zengin mineraller sayesinde göz hücrelerinin yenilenmesine yardımcı oluyor ve göz kaybı sıkıntılarının önüne geçiyor.

- Kansızlık sebebiyle ortaya çıkan yorgunluk ve stres gibi rahatsızlıkların ortadan kaldırılmasında vücuda katkı vermektedir.

- Düşük yağ oranı ve tok tutma etkisi bulunan patlıcan sapı, düzenli tüketildiği takdirde kilo vermeye ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Reflü, ülser, gastrit, kabızlık gibi rahatsızlıkları önlemek için faydalıdır.