Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray derbide Trabzonspor'u konuk etti. Dev maç 0-0 sona ererken, maç sonrası Paul Onuachu'ya Victor Osimhen soruldu.

Mario Lemina'nın markajında etkisiz bir görüntü veren Paul Onuachu, derbinin ardından koridorda kendisine yöneltilen "Osimhen mi sen mi?" sorusuna cevap verdi.

Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi! O ismi yerin dibine soktularSpor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi! O ismi yerin dibine soktularSpor

Paul Onuachu kendisine sorulan Victor Osimhen sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi! - Resim : 2

Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru muydu? beIN Trio ekibi son noktayı koydu!Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru muydu? beIN Trio ekibi son noktayı koydu!Spor

Paul Onuachu'nun bu soruya, çıkışa doğru yöneldiği sırada arkasını dönerek "Osimhen" cevabını vermesi dikkat çekti.

Paul Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta attığı 7 golle, gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.

Başına öyle bir şey geldi ki! Volkan Demirel’in dünya yerle bir olduBaşına öyle bir şey geldi ki! Volkan Demirel’in dünya yerle bir olduSpor