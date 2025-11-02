Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray derbide Trabzonspor'u konuk etti. Dev maç 0-0 sona ererken, maç sonrası Paul Onuachu'ya Victor Osimhen soruldu.

Mario Lemina'nın markajında etkisiz bir görüntü veren Paul Onuachu, derbinin ardından koridorda kendisine yöneltilen "Osimhen mi sen mi?" sorusuna cevap verdi.

Paul Onuachu'nun bu soruya, çıkışa doğru yöneldiği sırada arkasını dönerek "Osimhen" cevabını vermesi dikkat çekti.

Paul Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta attığı 7 golle, gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.