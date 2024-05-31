Pazar günü bedava olacak. İBB açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pazar günü bedava olacak. İBB açıkladı

Son dakika....İstanbul’da 2 Haziran pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul’da 2 Haziran pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) girecek kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci ve öğretim görevlileri yararlanabilecek.

Toplu ulaşıma ek seferler koyan İBB, öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de önlemler alacak. İBB Zabıta Daire Başkanlığı gürültü şikayetlerine müdahale edecek.

İBB birimleri dikkat dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olacak.

Ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

EK SEFER DE YAPILACAK

İETT Avrupa yakasında 23 hatta 28 ek sefer, Anadolu yakasında ise 47 hatta 86 ek sefer olmak üzere toplam 114 ek sefer planladı. Oluşabilecek ihtiyaçlara göre ek seferler için de önlem alacak.

Şehir Hatları normal seferlere ek olarak 06.45 Bostancı ve 07.20 Büyükada kalkışlı seferler düzenleyecek.

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