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Pazar yerinde silahlı saldırı

Uşak’ta kimliği henüz bilinmeyen bir şüpheli, pazarda bir esnafı tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Şüpheli hakkında arama çalışması başlatılırken yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:08
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Pazar yerinde silahlı saldırı

Pazar yerinde silahlı saldırı
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İHA'nın haberine göre, kafasında şapka ve yüzünde boyunluk bulunan bir şüpheli, Uşak’ta Perşembe Kapalı Pazar Yeri 3.Sigorta Caddesi üzerinde pazarcılık yapan Ö.T.’ye (45) yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilirken İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli şahıs üzerinde arama çalışması başlattı.

 

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