Pazar yerinde silahlı saldırı

İHA'nın haberine göre, kafasında şapka ve yüzünde boyunluk bulunan bir şüpheli, Uşak’ta Perşembe Kapalı Pazar Yeri 3.Sigorta Caddesi üzerinde pazarcılık yapan Ö.T.’ye (45) yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilirken İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli şahıs üzerinde arama çalışması başlattı.