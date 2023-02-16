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Deprem gecesi depodaki mutfak tüpleri böyle devrildi

Kahramanmaraş Pazarcık'ta merkezli deprem sırasında tüp bayinin güvenlik kamerası sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Tüpler peş peşe böyle devrildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 17:07
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Pazarcık'ta deprem gecesi depodaki mutfak tüpleri böyle devrildi

Deprem gecesi depodaki mutfak tüpleri böyle devrildi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem anına ait görüntüler, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinin içinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı.
Depremin 11'uncu gününde bir taraftan kurtarma çalışması bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden o anlara ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor.


Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir (LPG) mutfak tüplerinin bulunduğu depo içerisinde bulunan deprem anına ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir süre sallanan iş yerindeki tüpler sonra sarsıntının etkisi ile sağa sola savruldu.

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